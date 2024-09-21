Castrovilli torna a Firenze da titolare? L'ex Fiorentina provato nel centrocampo a due della Lazio

Come riportato da SkySport, la Lazio potrebbe presentarsi a Firenze con un centrocampo inedito. Baroni ha provato Castrovilli accanto a Guendouzi e di conseguenza salgono le quotazioni dell'ex Fiorent...

Come riportato da SkySport, la Lazio potrebbe presentarsi a Firenze con un centrocampo inedito. Baroni ha provato Castrovilli accanto a Guendouzi e di conseguenza salgono le quotazioni dell'ex Fiorentina dal primo minuto al posto di Rovella. La Lazio si schiererà contro la Fiorentina con il classico 4-2-3-1 ma mancherà il calciatore di spicco di questo avvio di stagione dei biancocelesti; infatti non ci sarà Castellanos, alle prese con un infortunio, e per sostituirlo è in vantaggio Noslin nel ballottaggio con Pedro.

L'OPINIONE DI LORENZO AMROUSO

https://www.labaroviola.com/amoruso-mettere-biraghi-nella-difesa-a-3-significa-fargli-fare-brutta-figura-uno-dei-piu-scarsi-in-difesa/269121/