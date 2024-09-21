Amoruso: "Mettere Biraghi nella difesa a 3 significa fargli fare brutta figura. Uno dei più scarsi in difesa"

Per conoscenza i nostri esterni, Dodò e Biraghi, non eccellono nel difendere e quindi per quale motivo la difesa a 3 dovrebbe funzionare? Con Biraghi anche in quella posizione nei 3

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina a poche ore dal match contro la Lazio. Queste le sue parole:

Si riparte da Biraghi nella difesa a 3? Non mi sorprende, un allenatore che a fine gara dice che gli è piaciuta la fase difensiva sarebbe stupido a cambiare. Senza voler offendere nessuno, questa è una formazione che nei 3 anni ha dimostrato di avere problemi importanti. Davanti con la partenza di Vlahovic ma poi Italiano l'ha messa bene per fare tante occasioni e avere risultati, la cosa che ci faceva arrabbiare è che si poteva puntare a qualcosa di meglio ma la difesa non ce l'ha mai permesso. Quindi i problemi venivano anche dai limiti di singoli con quel tipo di sistema di gioco e mentalità.

In questo momento hai cambiato 6 su 11 e non hai ancora il gruppo per passare a 3 dietro. Palladino iniziò a 4 in difesa per poi passare a 3. Quando io critico Biraghi non me la prendo con il singolo ma esporre uno dei più scarsi giocatori in fase difensiva è fargli fare brutta figura; perchè poi a Biraghi nella fase offensiva non si può dire nulla con cross, ecc...

Gudmundsson? Situazione fatta per la stampa e l'opinione pubblica ma per me il giocatore non è pronto ed in grado di cambiare le sorti della Fiorentina. Non penso giocherà dall'inizio e non ci metterei tanta fiducia sopra perchè non gioca da aprile. C'è anche un discorso di prevenire gli infortuni, metterlo a gara iniziata potrebbe essere la soluzione perchè i ritmi si abbassano.

LE PAROLE DI MISTER RAFFAELE PALLADINO

https://www.labaroviola.com/palladino-settimana-che-equivale-a-un-mese-di-lavoro-gudmundsson-ci-sara-ha-lavorato-bene/269117/