Amoruso: "Lazio deve sistemare il girone, stasera giocano i titolari. I viola ne potranno approfittare.. "

L'ex difensore della Fiorentina intervenuto al portale Cittaceleste.it, in merito alla sfida del Franchi dice:"L'umore dei laziali dipenderà dalla partita di Glasgow. La Lazio ha assolutamente bisogno...

L'ex difensore della Fiorentina intervenuto al portale Cittaceleste.it, in merito alla sfida del Franchi dice:

"L'umore dei laziali dipenderà dalla partita di Glasgow. La Lazio ha assolutamente bisogno di sistemare il girone di Europa League e quindi penso che Inzaghi schieri i migliori, tolto Luis Alberto. Di conseguenza la squadra biancoceleste potrebbe arrivare stanca alla gara di domenica dove troverà una squadra come quella viola con tanto entusiasmo, dato che ha iniziato un nuovo percorso. La formula senza punte di Montella sta andando molto bene".