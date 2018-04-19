Veretout: " Nostri sforzi non ricompensati. Tripletta per il capitano e i miei bambini"

Jordan Veretout si è affidato ad Instagram per esporre il proprio pensiero riguardo alla partita di ieri. Il centrocampista si è mostrato deluso perchè gli sforzi suoi e della squadra non sono stati r...

A cura di Redazione Labaroviola 19 aprile 2018 13:22

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