Veretout: " Nostri sforzi non ricompensati. Tripletta per il capitano e i miei bambini"
Jordan Veretout si è affidato ad Instagram per esporre il proprio pensiero riguardo alla partita di ieri. Il centrocampista si è mostrato deluso perchè gli sforzi suoi e della squadra non sono stati r...
A cura di Redazione Labaroviola
19 aprile 2018 13:22
Jordan Veretout si è affidato ad Instagram per esporre il proprio pensiero riguardo alla partita di ieri. Il centrocampista si è mostrato deluso perchè gli sforzi suoi e della squadra non sono stati ricompensati con il risultato. Allo stesso tempo è felice per i gol che ha voluto dedicare ai propri bambini ed all'eterno capitano Davide Astori.