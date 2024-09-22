Kean: "Ci mancava la vittoria, ne sono veramente orgoglioso. Gudmundsson ci offrirà la cena"

Moise Kean, nel post partita di Fiorentina-Lazio, ha così commentato i primi 3 punti stagionali conquistati ai microfoni di DAZN

L'attaccante viola, Moise Kean, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Lazio. Le sue parole:

"La vittoria ci mancava e l'abbiamo ottenuta di gruppo. Ne sono veramente orgoglioso. Siamo un buon gruppo e la squadra mi sta aiutando tanto. Ora Gudmundsson ci offrirà la cena."

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PERFETTO, COMUZZO FA SOLO UN ERRORE. DE GEA PREZIOSO

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