Kean: "Ci mancava la vittoria, ne sono veramente orgoglioso. Gudmundsson ci offrirà la cena"
Moise Kean, nel post partita di Fiorentina-Lazio, ha così commentato i primi 3 punti stagionali conquistati ai microfoni di DAZN
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2024 14:59
L'attaccante viola, Moise Kean, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Lazio. Le sue parole:
"La vittoria ci mancava e l'abbiamo ottenuta di gruppo. Ne sono veramente orgoglioso. Siamo un buon gruppo e la squadra mi sta aiutando tanto. Ora Gudmundsson ci offrirà la cena."
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PERFETTO, COMUZZO FA SOLO UN ERRORE. DE GEA PREZIOSO
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