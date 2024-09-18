Il Messaggero: "Lazio, idea Castrovilli dal 1' contro la Fiorentina. L'ex viola è fuori dalla lista UEFA"

Gaetano Castrovilli potrebbe scendere in campo dal 1' nel match del Franchi. Prima da avversario per l'ex numero 10 viola

Aggiornamenti sulla preparazione della Lazio in vista della partita contro la Fiorentina al Franchi: con Castellanos probabilmente fuori causa, l'attacco a Firenze sarà affidato a Boulaye Dia, in grande forma dopo aver segnato due gol in tre partite (Milan e Verona). L'incertezza maggiore riguarda la trequarti, riporta Il Messaggero. Due giocatori sono in corsa per una maglia da titolare: sia Castrovilli che Noslin puntano a partire dall'inizio al Franchi. L'ex numero 10 viola, quindi, potrebbe ritrovare spazio dal 1' dopo tanto tempo, ma da avversario.

Graziani: “Non fasciamoci la testa prima di romperla. Sono fiducioso, Fiorentina migliore dello scorso anno”

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