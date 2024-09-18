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Il Messaggero: "Lazio, idea Castrovilli dal 1' contro la Fiorentina. L'ex viola è fuori dalla lista UEFA"

Gaetano Castrovilli potrebbe scendere in campo dal 1' nel match del Franchi. Prima da avversario per l'ex numero 10 viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2024 16:07
Il Messaggero: "Lazio, idea Castrovilli dal 1' contro la Fiorentina. L'ex viola è fuori dalla lista UEFA" -
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Aggiornamenti sulla preparazione della Lazio in vista della partita contro la Fiorentina al Franchi: con Castellanos probabilmente fuori causa, l'attacco a Firenze sarà affidato a Boulaye Dia, in grande forma dopo aver segnato due gol in tre partite (Milan e Verona). L'incertezza maggiore riguarda la trequarti, riporta Il Messaggero. Due giocatori sono in corsa per una maglia da titolare: sia Castrovilli che Noslin puntano a partire dall'inizio al Franchi. L'ex numero 10 viola, quindi, potrebbe ritrovare spazio dal 1' dopo tanto tempo, ma da avversario.

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