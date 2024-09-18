Graziani: "Non fasciamoci la testa prima di romperla. Sono fiducioso, Fiorentina migliore dello scorso anno"

L’ex giocatore e allenatore Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando dei temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Secondo me non dobbiamo fasciarci la test...

L’ex giocatore e allenatore Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando dei temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Secondo me non dobbiamo fasciarci la testa prima di romperla, vediamo cosa succede nelle prossime sfide: abbiamo la Lazio in casa, Empoli e poi Milan, ci possono raccontare tanto di quello che la Fiorentina può ambire a fare. Tireremo le somme dopo queste partite, non bisogna pensare di perderle tutte. Poi, se succede vediamo com’è successo, una sconfitta può essere valutata in tanti modi. Per me, questa squadra è migliore di quella dell'anno scorso, sono molto fiducioso, ma bisogna valutarla sul campo.

Ogni partita ha la sua storia, devi avere un allenatore che infonde sicurezza, entusiasmo, autostima. Mi aspetto che Palladino trasmetta voglia, la Fiorentina ha dei giocatori ottimi, basta guardare il portiere, Dodo che è di livello internazionale, Quarta che ha avuto esperienze in nazionale, Kean che ha giocato in squadre importanti. Non c’è un leader, ma vedo giocatori con voglia e carattere. Adesso ci aspettiamo l’apporto di Gudmundsson per aggiungere un’altra pedina importante".

LE CONDIZIONI DI MAIGNAN

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