Galli: “Metterei Beltran esterno, considerando quello che dà Sottil. Il centrocampo a 3 valorizza Arthur”

L’ex portiere viola, Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della prossima partita della Fiorentina, la quale andrà ad affrontare la Lazio di Sarri. Le sue parole:

“Partita particolare quella di stasera, perché due settimane fa non avrei dato molte chance alla Lazio, vedevo una sorta scollamento. Un risultato negativo stasera porterebbe negatività in casa Fiorentina, te lo potresti portare dietro chissà per quanto. Con la Lazio si chiude un periodo nel quale potevi fare punti e non li hai fatti. Inizia un periodo complicato. La Fiorentina deve ritrovare Gonzalez, Bonaventura, i senatori. Sono loro che possono risolvere la partita. Un centrocampo a tre potrebbe valorizzare le qualità di calciatori come Arthur. Sottil? Quello che propone lo può fare benissimo Beltran. Se si torna al centrocampo a tre, per me Beltran potrebbe anche essere provato come esterno, con Nico a destra e Belotti centrale”.

