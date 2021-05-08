Vlahovic nella storia della Fiorentina: 4° straniero a segnare 20 gol in Serie A in maglia viola

Prima di lui solo Gabriel Batistuta, Kurt Hamrin e Pedro Petrone

Con la grandissima prova di questa sera, l'attaccante serbo Dusan Vlahovic è entrato nella storia della Fiorentina. Con i 2 gol segnati contro la Lazio, Vlahovic ha raggiunto la quota di 20 gol in questa Serie A ed è il quarto giocatore straniero a riuscirci con la maglia viola addosso. Prima di lui gente del calibro di Gabriel Batistuta, Kurt Hamrin e Pedro Petrone erano riusciti ad acciuffare il traguardo.

E' la Fiorentina a comunicarlo su Twitter:

"Dusan Vlahovic è il quarto giocatore straniero della storia della Fiorentina a segnare almeno 20 gol in una singola stagione di Serie A Applaudire

Come Gabriel Batistuta, Kurt Hamrin e Pedro Petrone Giglio araldico

#ForzaViola Cuore viola #Fiorentina #FiorentinaLazio"

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