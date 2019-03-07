Probabile formazione: Fiorentina-Lazio, ballottaggi, indisponibili e diffidati…
Pioli, l'allenatore della Fiorentina, ha tutti i calciatori a disposizione. In difesa sarà confermato German Pezzella, con Milenkovic sulla parte destra. A centrocampo è previsto Edimilson Fernandes i...
Pioli, l'allenatore della Fiorentina, ha tutti i calciatori a disposizione. In difesa sarà confermato German Pezzella, con Milenkovic sulla parte destra. A centrocampo è previsto Edimilson Fernandes in regia. In attacco, invece, dovrebbero giocare Chiesa, Muriel e Gerson. Simeone e Mirallas partiranno dalla panchina.
Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.
All. Pioli.
Ballottaggio: Gerson-Simeone.
Indisponibili: nessuno.
Diffidati: Pezzella e Veretout.
Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.
All. Inzaghi.
Ballottaggi: Romulo-Marusic, Luis Alberto-Correa.
Indisponibili: Strakosha, Lukaku, Wallace e Berisha.
Diffidati: Badelj, Leiva, Lulic, Immobile, Luis Alberto.