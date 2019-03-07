Probabile formazione: Fiorentina-Lazio, ballottaggi, indisponibili e diffidati…

Pioli, l'allenatore della Fiorentina, ha tutti i calciatori a disposizione. In difesa sarà confermato German Pezzella, con Milenkovic sulla parte destra. A centrocampo è previsto Edimilson Fernandes i...

A cura di Redazione Labaroviola 07 marzo 2019 16:53

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic

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