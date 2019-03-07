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Probabile formazione: Fiorentina-Lazio, ballottaggi, indisponibili e diffidati…

Pioli, l'allenatore della Fiorentina, ha tutti i calciatori a disposizione. In difesa sarà confermato German Pezzella, con Milenkovic sulla parte destra. A centrocampo è previsto Edimilson Fernandes i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2019 16:53
Probabile formazione: Fiorentina-Lazio, ballottaggi, indisponibili e diffidati… - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Pioli, l'allenatore della Fiorentina, ha tutti i calciatori a disposizione. In difesa sarà confermato German Pezzella, con Milenkovic sulla parte destra. A centrocampo è previsto Edimilson Fernandes in regia. In attacco, invece, dovrebbero giocare Chiesa, Muriel e Gerson. Simeone e Mirallas partiranno dalla panchina.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

All. Pioli.

Ballottaggio: Gerson-Simeone.

Indisponibili: nessuno.

Diffidati: Pezzella e Veretout.

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

All. Inzaghi.

Ballottaggi: Romulo-Marusic, Luis Alberto-Correa.

Indisponibili: Strakosha, Lukaku, Wallace e Berisha.

Diffidati: Badelj, Leiva, Lulic, Immobile, Luis Alberto.

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