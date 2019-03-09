Lazio, Cataldi: "I viola quando giocano in casa sono ancora più pericolosi ed inoltre…"

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky, nella trasmissione Lazio Play: "La gara di domenica con la Fiorentina sarà molto complicat...

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky, nella trasmissione Lazio Play: "La gara di domenica con la Fiorentina sarà molto complicata, i viola quando giocano in casa sono ancora più pericolosi ed, inoltre, possono contare su calciatori molto forti che possono trovare in qualsiasi momento la giocata decisiva. Dovremo accantonare l’euforia post derby e concentrarci sulla gara con la Fiorentina che sarà molto importante per noi, abbiamo bisogno di punti per raggiungere le squadre che ci precedono in classifica”.

Fonte: S.S Lazio