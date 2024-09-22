Gudmundsson da sogno: ne fa 2 all'esordio in viola. Non succedeva dai tempi di Muriel, era il 2019

Gudmundsson è il primo debuttante a realizzare una doppietta all'esordio con i viola dai tempi di Luis Muriel

I viola conquistano i primi 3 punti stagionali allo stadio Franchi, battendo la Lazio di Baroni per 2-1. Albert Gudmundsson, proprio in questa occasione, è diventato il primo giocatore della Fiorentina a realizzare una doppietta al debutto in Serie A dai tempi di Luis Muriel, che aveva raggiunto lo stesso traguardo nel gennaio 2019 contro la Sampdoria. L'impatto immediato dell'attaccante islandese è stato evidenziato anche dal profilo di "X" di Opta Paolo, che ha messo in luce questa statistica dopo prestazione, in cui ha ribaltato il risultato dallo 0-1 al 2-1, entrando a partita in corso (46').

Palladino: “Non c’è nessuna gerarchia sui rigori, tira chi se la sente. Oggi ci siamo tolti un peso”

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