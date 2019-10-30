Graziani: "Ribery gesto inqualificabile, deve essere un esempio. Lazio migliore nei ricambi.."

L'ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale Ciccio Graziani, é intervenuto all'emittente Radio Bruno Toscana:"L’atteggiamento di Ribery è inqualificabile, mi sarei aspettato che la Fiorentina p...

L'ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale Ciccio Graziani, é intervenuto all'emittente Radio Bruno Toscana:"L’atteggiamento di Ribery è inqualificabile, mi sarei aspettato che la Fiorentina però avrebbe dovuto innanzitutto fare ricorso. Poi si può discutere sull'operato dell'arbitro, per di più nei riguardi di chi non c’entrava nulla come il guardalinee, é senza senso. Un giocatore come lui in qualsiasi momento deve essere un punto di riferimento per il gruppo. Capisco fosse arrabbiato per la sostituzione, avrebbe voluto restare in campo fino alla fine, però un giocatore esperto non deve perdere le staffe così. La Lazio ha vinto la partita con i cambi, le nostre riserve non hanno la stessa qualità.