Fiorentina-Lazio: stando ai numeri dovremmo segnare almeno un goal nel primo tempo su palla inattiva

I numeri di Fiorentina-Lazio.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta come la Fiorentina dovrà sfruttare contro la Lazio anche le palle inattive: sette delle 12 reti firmate fin qui dalla Viola sono arrivate infatti da questa situazione (il 58%, è la percentuale più alta del Campionato registrata dopo 8 turni).

La Lazio invece, su palla inattiva, si addormenta, scrive sempre il Corriere dello Sport. I biancocelesti a Firenze sono poi chiamati a migliorare un loro punto debole: la Lazio ha subito infatti sette gol sui nove totali nel primo tempo, il 78%, che è la percentuale più alta di tutto il Campionato.