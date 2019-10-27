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Fiorentina-Lazio: stando ai numeri dovremmo segnare almeno un goal nel primo tempo su palla inattiva

I numeri di Fiorentina-Lazio.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 15:57
Fiorentina-Lazio: stando ai numeri dovremmo segnare almeno un goal nel primo tempo su palla inattiva - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta come la Fiorentina dovrà sfruttare contro la Lazio anche le palle inattive: sette delle 12 reti firmate fin qui dalla Viola sono arrivate infatti da questa situazione (il 58%, è la percentuale più alta del Campionato registrata dopo 8 turni).

La Lazio invece, su palla inattiva, si addormenta, scrive sempre il Corriere dello Sport. I biancocelesti a Firenze sono poi chiamati a migliorare un loro punto debole: la Lazio ha subito infatti sette gol sui nove totali nel primo tempo, il 78%, che è la percentuale più alta di tutto il Campionato.

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