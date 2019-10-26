Dragowski: "Siamo un grande gruppo, Immobile è fortissimo, speriamo di passare una domenica da disoccupato"
L'intervista di Dragowski al Messaggero.
Così Dragowski sul Messaggero di oggi:
"Immobile è fortissimo, la sua più grande qualità è trasformare una palla persa in un gol. Anche se io mi auguro di passare una serata da disoccupato.
Siamo un grandissimo gruppo, alla fine, ma solo allora, faremo i conti.
La Lazio arriverà a giocare contro la Fiorentina con rabbia, i giocatori avranno una grande voglia di rivincita, soprattutto quando giochi ogni tre giorni ed hai subito la possibilità di rifarti.
Commisso è una bravissima persona, ci ha dato una grande carica, se andiamo così veloci è merito del Presidente.
Ribery è un modello assoluto, lo seguo in campo e fuori: impressionante!
Con Chiesa abbiamo cominciato insieme, siamo molto legati: è fortissimo!".