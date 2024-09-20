Fiorentina-Lazio, cresce l'attesa: Curva Ferrovia già sold out e Parterre quasi esaurito

Il tifo viola si scalda per domenica: Curva Ferrovia già sold out, il Parterre di Tribuna vicino al tutto esaurito

La sfida tra Fiorentina e Lazio si avvicina e i tifosi viola stanno rispondendo con grande entusiasmo. La Curva Ferrovia ha già registrato il tutto esaurito, a dimostrazione della forte passione che circonda la squadra. Anche il Parterre di Tribuna sta andando a ruba, con i biglietti ormai prossimi al sold out. L'atmosfera allo stadio Artemio Franchi si preannuncia elettrizzante, con migliaia di sostenitori pronti a spingere la Fiorentina verso una prestazione importante in questo match di rilievo, contro la squadra guidata da Baroni.

Di Livio: “Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano”

https://www.labaroviola.com/di-livio-ringrazio-il-popolo-viola-per-i-messaggi-di-affetto-non-dimentico-quanto-fatto-a-firenze/269021/