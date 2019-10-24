Wilson: "Domenica gara dura per la Lazio. Viola hanno grandi individualità. Alla Lazio servirà.."

L'ex capitano biancoceleste è intervenuto all'emittente romana RadioSei, analizzando tatticamente la gara in programma al Franchi:"La Lazio ha bisogno di prendere lo slancio in campionato, magari già...

L'ex capitano biancoceleste è intervenuto all'emittente romana RadioSei, analizzando tatticamente la gara in programma al Franchi:

"La Lazio ha bisogno di prendere lo slancio in campionato, magari già dalla garae di domenica contro la Fiorentina. I viola hanno grandi individualità, ma è una caratteristica in cui i biancocelesti non le sono inferiori. Giocare tutti insieme deve essere l’obiettivo da parte dei migliori giocatori che ha la squadra di Inzaghi. Sicuramente già qursta sera serve una grande partita a Glasgow contro il Celtic.