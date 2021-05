Pradè a Dazn: “L’intervista di Milenkovic? Male interpretata, non ha mai detto di voler andare via”

Dazn ha intervistato il Ds della Fiorentina Daniele Pradè prima della partita contro la Lazio in merito all’intervista rilasciata dal difensore viola Nikola Milenkovic in settimana. Le sue parole:

“E’ stata interpretata male l’intervista. Milenkovic non ha mai detto di voler andare via e lo ha detto anche a noi nonostante l’anno di contratto rimasto. Nikola è un professionista, ci teneva a ringraziare Firenze per la crescita che ha avuto sia da uomo che da calciatore in questa città”.

