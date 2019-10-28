Casarin: "Ieri errori arbitrali da ambo le parti, ma quello contro la Fiorentina è stato decisivo per il risultato"

Casarin si esprime sugli episodi di ieri sera nella gara tra Fiorentina e Lazio.

Così l'ex arbitro Paolo Casarin a Radio Rai su Fiorentina-Lazio: "L'arbitraggio non è stato dei migliori ed ha causato dei danni sia alla Fiorentina che alla Lazio. Tra i vari errori, il non aver fischiato il fallo su Sottil ha portato poi alla rete decisiva della compagine capitolina. Il fatto è che c'è un un impostazione del protocollo (sbagliata e che andrebbe cambiata) che dice agli arbitri di andare il meno possibile al VAR, mentre la tecnologia deve avere il compito di dare regolarità rispetto a tutto quello che può falsare un risultato".