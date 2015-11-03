Notizie Casarin Fiorentina

Sentite Casarin: "Non c'è rigore su Ikonè. Se si concedono quei penalty ce ne sono 200 all'anno"
14 novembre 2022 12:11
Anche Casarin condanna Bonaventura: "Giallo discutibile ma il rosso è giusto per le proteste"
28 febbraio 2022 17:13
Corsport, Casarin: "Favorevole alle 5 sostituzioni. Questa emergenza serva a ritoccare le regole.."
14 aprile 2020 12:47
Casarin: "Problema VAR alla ripresa? Basta prendere una stanza adeguata e non una roulotte"
13 aprile 2020 18:17
Casarin: "Ieri errori arbitrali da ambo le parti, ma quello contro la Fiorentina è stato decisivo per il risultato"
28 ottobre 2019 13:24
Casarin: “Non era rigore. Con la tecnologia, la presunzione va lasciata a casa”
25 febbraio 2019 11:46
Casarin: "Gli arbitri vogliono rimanere protagonisti e non accettano l'aiuto del VAR, Valeri ha sbagliato"
01 ottobre 2018 12:03
Casarin: "Pairetto arbitro giovane, non è facile usare il Var. Serve uniformità nel giudizio..."
25 settembre 2017 11:39
Archivio