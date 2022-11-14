Sentite Casarin: "Non c'è rigore su Ikonè. Se si concedono quei penalty ce ne sono 200 all'anno"

L'ex arbitro Casarin ha parlato del rigore non concesso alla Fiorentina per l'intervento di Tomori su Ikonè

L'ex arbitro Paolo Casarin ha parlato del rigore non dato alla Fiorentina a Radio Rai. Queste le sue parole: "In due situazioni in area ci sono state tensioni. Tomori su Ikoné non è rigore, siamo abituati ai rigorini del passato, di quando se ne davano 200 all'anno, ma dobbiamo cominciare a scegliere i rigori per bene e diciamo che non c'era fallo".

LA BRUTTA MEDIA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-fiorentina-media-punti-di-126-con-questo-passo-la-proiezione-finale-sarebbe-di-48-punti/192400/