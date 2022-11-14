Corriere Fiorentino: “Fiorentina media punti di 1,26: con questo passo la proiezione finale sarebbe di 48 punti”
Finora 6 le sconfitte dei viola in stagione
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2022 09:04
La media punti della Fiorentina con 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte è di 1,26. Con questo passo la proiezione finale sarebbe di 48 punti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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