Marelli: "Non è scandaloso dare il gol al Milan. Il dubbio è sul fallo su Duncan, su Terracciano regolare"

Il commentatore arbitrale Marelli ha parlato della rete convalidata al Milan tra le proteste della squadra viola

Questo il commento dell'esperto arbitrale Luca Marelli a DAZN sull'autogol di Milenkovic: "Ci sono due interventi da valutare, il primo a centrocampo tra Rebic e Duncan e l'arbitro è in posizione ideale per valutare. Poi c'è un contrasto tra portiere e Rebic, sono due giocatori che si muovono l'uno verso l'altro. Anche qui c'è margine di valutazione. Sono episodi complessi da valutare, ci possono essere valutazioni diverse. Ci sta convalidare la rete però è più evidente il contrasto su Duncan che su Terracciano".

ITALIANO CONFERMA IL PARERE DI BARONE

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