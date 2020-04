L’ex arbitro Paolo Casarin ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato della proposta di poter fare cinque sostituzioni a partita, per squadra, alla ripresa del campionato: “Sostengo fortemente questa proposta. Le squadre avrebbero meno infortunati del previsto Ma vedrete, l’IFAB non darà l’ok. Questo virus da modo di rifondare lo sport nelle regole da ritoccare. Il Coronavirus ci ha insegnato che abbiamo rotto troppo le scatole al mondo, servono armonia e logicità, come nel calcio. Siamo davanti a una svolta. E si vince e si perde tutti insieme, invece qualche giocatore è scappato subito”.