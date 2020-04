“Ripartire senza VAR? Questa cosa si può risolvere – ha detto Paolo Casarin a Radio Rai -, basta prendere una stanza adeguata e non andare invece in una roulotte. Arbitri? Si stanno mantenendo in forma. Gli spostamenti pre e post gara ed anche la vita della gara li portano ad essere vicini ai calciatori. Devo dire che gli arbitri non saranno un problema qualora si dovesse tornare a giocare”.