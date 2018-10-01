Casarin: "Gli arbitri vogliono rimanere protagonisti e non accettano l'aiuto del VAR, Valeri ha sbagliato"

Paolo Casarin, ex arbitro ed attualmente dirigente AIA, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai Uno: "Una decisione di Valeri dubbia perché non era rigore. Aveva tutte le possibilità di confrontarsi c...

A cura di Redazione Labaroviola 01 ottobre 2018 12:03

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