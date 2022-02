Italiano non si arrende: “Dobbiamo far inserire subito Cabral e Piatek, ma serve qualità in difesa”

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della sua Fiorentina contro la Lazio in casa, le parole del tecnico

“Merito alla Lazio, non penso sia stata una partita da 0-3 per quello che si è visto nel primo, poi è normale che dopo che sei andato sotto la partita cambia e ti sbilanci, potevamo fare molto meglio. Penso che possiamo ripartire velocemente, dobbiamo ripartire dal primo tempo.

Le tre situazioni dei gol abbiamo rincorso per tutto il campo, dobbiamo lavorare sulle marcature preventive. Bisogna aver qualità anche dietro, non solo davanti, quello non mi è piaciuto. Il risultato può far sembrare che sia stato un disastro ma non è stato cosi.

Piatek e Cabral hanno le doti per poter segnare sempre, abbiamo perso Vlahovic ma lui finalizzava grazie al lavoro di tutti, dobbiamo far inserire nel minor tempo possibile Cabral e Piatek, loro devono finalizzare tanto come faceva Vlahovic, sono convinto che possiamo fare bene

Quando si scende in campo viene tutto dimenticato. Ho parlato con il presidente e lui è contento di quello che stiamo facendo. Questa sconfitta non è figlia di tutto quello che è successo in questi giorni. Europa? Siamo in alto meritatamente, questa è una partita che ci farà bene. Lavoreremo per poter restare più in alto possibile”

LE PAROLE DI BIRAGHI PRIMA DELLA PARTITA