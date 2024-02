La Fiorentina è tornata! Vince 2-1 con la Lazio e la supera. In gol Kayode e Jack. Sbaglia Nico dal dischetto

Parte subito forte la Fiorentina con Nico che dopo 30” conquista il primo calcio d’angolo, occasione per Belotti anticipato. Al 2’ ancora un’occasione per la Fiorentina. Viola pericolosi su calcio d’angolo. Al 6’ Viola ancora una volta pericolosa, buona trama di gioco, Sottil libero tenta la conclusione ma palla in curva. Al 9’ possesso palla prolungato della Fiorentina, cross dentro di Biraghi, Provedel esce senza problemi. Al 10’ Belotti infiamma il Franchi, tiro dalla distanza e palla deviata in angolo. Al 10’ Arthur prova la conclusione dalla distanza palla alta. Al 16’ cross dentro di Lazzari per Immobile anticipato da Kayode che chiude in angolo. Al 17’ Guendouzi ci prova da corner. Al 18’ Nico va alla conclusione, palla sporcata da Provedel che colpisce il palo. Sulla ribattuta arriva Bonaventura ma Casale salva a porta spalancata. Al 24’ incornata di Belotti la palla si stampa sul palo, Fiorentina sfortunata. Al 40’ incornata di Belotti, salva Casale che devia. Al 41’ ancora un palo per la Fiorentina, il terzo della gara. Al 42’ problemi per Felipe Anderson, che poi cerca di riprenderci. Al 46’ la Lazio passa in vantaggio, palla dentro per Luis Alberto che firma l’1-0.

Al 45’ fuori Marusic e Isaksen, dentro Hysaj e Zaccagni. Al 48’ primo squillo per la Fiorentina ma Belotti svirgola il pallone. Al 56’ conclusione di Nico dalla distanza, palla fuori. Al 60’ incornata di Ranieri, salva Provedel. Al 61’ cross dentro di Belotti, cross deviato, Kayode segna l’1-1. Al 62’ esce Cataldi, dentro Vecino. Al 67’ calcio di rigore battuto da Nico, Provedel spiazzato ma la palla si stampa sul palo. Quarto rigore consecutivo sbagliato dai viola. E quarto palo della gara. Al 69’ Beltran, palla deviata, Provedel salva, tap-in di Jack Bonaventura. Al 73’ corre dentro di Jack, Nico fa da sponda, Belotti calcia fuori. Al 78’ fuori Felipe Anderson e Immobile, dentro Castellanos e Pedro. All’80’ fuori Beltran, dentro Barak. All’85’ fuori Sottil, dentro Mandragora. All’88’ Vecino ammonito per fallo su Arthur. All’89’ fuori Belotti e Arthur, dentro Belotti e Maxime Lopez.