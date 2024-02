Virgili analizza: “Fiorentina prevedibile. Sarri eviterà la costruzione dal basso, opterà per il contropiede”

Aurelio Virgili, figlio dello storico bomber della Fiorentina, Giuseppe, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, parlando della prossima sfida dei viola contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le sue parole:

“Al di là della mia amicizia con Maurizio Sarri, per me è uno degli allenatori più bravi in circolazione. Secondo me l’atteggiamento tattico della Fiorentina è di facile lettura, è prevedibile, e magari per Sarri è più semplice ripartire in contropiede contro la Fiorentina, evitando la costruzione dal basso. Riguardando i goal subiti dalla Fiorentina, si può benissimo notare la difficoltà nel contrastare le ripartenze della squadra avversaria dopo la fase offensiva”.

