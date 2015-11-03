Notizie Virgili Fiorentina

Virgili su Sarri: "Se arrivasse sarebbe un segnale positivo alla piazza, è uno dei migliori in giro"
30 maggio 2025 19:19
Virgili: "Sarri vuole allenare la Fiorentina, è il suo sogno. Che sia l'uomo giusto è comprensibile a tutti"
25 febbraio 2025 18:26
Virgili analizza: "Fiorentina prevedibile. Sarri eviterà la costruzione dal basso, opterà per il contropiede"
23 febbraio 2024 15:04
"Fiorentina in grande vantaggio su Sarri. Deve solo accontentarlo. Della Valle bloccò anni fa"
06 maggio 2021 15:47
Virgili: "Sarri chiede alla Fiorentina un progetto competitivo, e di poter dire la sua nelle scelte"
23 febbraio 2021 13:45
Tuttosport, Sarri si libera dalla Juventus: "Tornerà ad allenare entro dicembre. Sogno la Fiorentina"
08 ottobre 2020 00:39
"Sarri ha sempre tifato per Napoli e Fiorentina. Si sta liberando dalla Juventus"
04 ottobre 2020 17:15
Virgili: "Sarri tifa Fiorentina. Il suo sogno nel cassetto? Allenare la Viola, me l'ha confessato"
06 maggio 2020 22:09
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