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Notizie Virgili Fiorentina

Virgili su Sarri: "Se arrivasse sarebbe un segnale positivo alla piazza, è uno dei migliori in giro"

30 maggio 2025 19:19

Virgili: "Sarri vuole allenare la Fiorentina, è il suo sogno. Che sia l'uomo giusto è comprensibile a tutti"

25 febbraio 2025 18:26

Virgili analizza: "Fiorentina prevedibile. Sarri eviterà la costruzione dal basso, opterà per il contropiede"

23 febbraio 2024 15:04

"Fiorentina in grande vantaggio su Sarri. Deve solo accontentarlo. Della Valle bloccò anni fa"

06 maggio 2021 15:47

Virgili: "Sarri chiede alla Fiorentina un progetto competitivo, e di poter dire la sua nelle scelte"

23 febbraio 2021 13:45

Tuttosport, Sarri si libera dalla Juventus: "Tornerà ad allenare entro dicembre. Sogno la Fiorentina"

08 ottobre 2020 00:39

"Sarri ha sempre tifato per Napoli e Fiorentina. Si sta liberando dalla Juventus"

04 ottobre 2020 17:15

Virgili: "Sarri tifa Fiorentina. Il suo sogno nel cassetto? Allenare la Viola, me l'ha confessato"

06 maggio 2020 22:09

Virgili: "Sarri la mattina canta l'inno della Fiorentina. Quando si perse 4-2 contro il Borussia..."

19 maggio 2017 17:12

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