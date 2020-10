“Sarri ha sempre tifato per Napoli e Fiorentina. Si sta liberando dalla Juventus”

Il rapporto tra Maurizio Sarri e la Juventus si è interrotto bruscamente a fine campionato. L’uscita dalla Champions contro il Lione non è scesa giù alla dirigenza bianconera che, spinta dall’ambiente, ha dato il benservito al tecnico toscano. A Radio Punto Nuovo, il suo storico amico Aurelio Virgili ha rivelato alcune confidenze che gli sono state fatte.“Maurizio tiferà Napoli: se non è più condizionato da legami di lavoro, si ritorna agli antichi amori”. Parola di Aurelio Virgili, amico del cuore dell’ex tecnico bianconero, che ha raccontato il suo umore. “Se alleni la Juve non diventi tifoso della Juve, ma sei legato ai risultati di quella squadra – ha sottolineato Virgili -. La sua simpatia è sempre stata per Napoli e Fiorentina. Alcuni commentatori sono stati ruffiani nei confronti del nuovo corso juventino: io spero che finiscano peggio dello scorso anno, così capiscano il valore del lavoro di Sarri. Maurizio si sta liberando dalla Juve per fare quello che sa fare meglio“.

