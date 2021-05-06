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"Fiorentina in grande vantaggio su Sarri. Deve solo accontentarlo. Della Valle bloccò anni fa"

A parlare è Aurelio Virgili, grande amico di Maurizio Sarri. Il nome del tecnico toscano è tornato in voga a Firenze dopo Mourinho alla Roma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2021 15:47
"Fiorentina in grande vantaggio su Sarri. Deve solo accontentarlo. Della Valle bloccò anni fa" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sarri

Giuseppe Virgili, figlio del grande campione della Fiorentina e grande amico di Sarri ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Non è sopportabile questo passo indietro continuo della Fiorentina, una stagione ci può stare, un filotto del genere invece è insopportabile. Dopo Mourinho alla Roma spero che Sarri vada alla Fiorentina, non si tratta di un sogno, lui ha idee e progetti, la Fiorentina dovrebbe accontentarlo. Vi posso dire che la Fiorentina è in vantaggio su tutte le altre per lui. Essendo un tecnico di prima fascia può dettare le condizioni. Lui in realtà gia doveva venire alla Fiorentina quando era all’Empoli, fu Della Valle a bloccare tutto” conclude Virgili.

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