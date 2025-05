Virgili su Sarri: “Se arrivasse sarebbe un segnale positivo alla piazza, è uno dei migliori in giro”

Aurelio Virgili, amico di Maurizio Sarri, è intervenuto a Lady Radio per parlare delle voci riguardo al futuro dell’ex tecnico di Napoli e Juventus avvicinato anche alla Fiorentina: “In tanti mi dicono di convincerlo a venire a Firenze, ma non dipende da lui. Se fossi il presidente lo chiamerei subito perché è uno dei migliori in giro e sarebbe un bel segnale per generare entusiasmo dopo un momento difficile. Vedo che pure Giuntoli è libero e quindi mi piacerebbe vederli lavorare in coppia perché porterebbero grandi risultati in poco tempo. Giuntoli lascia la Juve e lo vedrei bene qua magari con Pradé come direttore generale se non va via pure lui.”

Prosegue: “Non parliamo di soldi perché non c’entrano nulla, prendere Sarri è una garanzia perché diresti alla piazza che vuoi vincere e che vuoi fare le cose bene. Mi ricordo che dopo la fine dell’esperienza bianconera ci fu un contatto, piaceva come profilo.”

Sulla Lazio: “Ci sta che lo cerchi perché ha fatto bene lì, mi pare una scelta logica per loro e mi immagino che se non andasse a Firenze potrebbe tornarci perché sarebbe accolto con entusiasmo.”