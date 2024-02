Conference League, la Fiorentina sfiderà il Maccabi Haifa, la squadra che sconfisse la Juve di Allegri

Il sorteggio emana la sua sentenza, finalmente sappiamo quale sarà l’avversaria della Fiorentina agli ottavi di Conference League: la squadra di Vincenzo Italiano affronterà il Maccabi Haifa, che proprio mercoledì ha conquistato il pass alla prossima fase contro il Gent, vincendo 1-0 in casa dopo il pareggio dell’andata. La partita di andata si giocherà a Budapest (campo neutro) il 7 marzo, mentre il ritorno a Firenze sarà il 14 marzo.

La squadra israeliana è la più tifata del paese, il suo palmarès conta ben 15 scudetti, 6 coppe di Israele, 5 Coppe di Lega israeliana e 5 Supercoppe d’Israele. In testa al campionato, attualmente a pari punti con il Maccabi Tel-Aviv (a quota 49 punti in 22 gare disputate). I dati? 16 gol subiti, 48 gol fatti nelle 15 gare vinte, considerando altresì i 5 pareggi e le due sconfitte subite. In questa stagione la squadra di Messay Dego ha chiuso al terzo posto nel Gruppo F di Europa League, totalizzando soltanto 5 punti in 6 partite, finendo alle spalle del Villarreal e del Rennes. L’unica vittoria degli israeliani nel girone è stata contro il Panathinaikos per 2-1, con i gol di Dean David e di Tjaronn Chery. L’anno scorso, qualificatasi dopo tredici anni alla fase a gironi di Champions, è stata protagonista della clamorosa vittoria – nella quarta giornata del Gruppo H – contro la Juventus di Allegri, vincendo 2-0 al ritorno grazie alla doppietta di Omer Atzili, tuttavia il suo cammino si conclude al quarto posto, alle spalle dei bianconeri. Il valore della rosa del Maccabi Haifa? Soltanto 26,01 milioni di euro (La Fiorentina è la seconda squadra con valore rosa più alto, 255,15 milioni, alle spalle dell’Aston Villa il cui valore ammonta a ben 630,70). Un dato che lascia il tempo che trova nel mondo del calcio, ma che riportiamo per dovere di cronaca.

LEGGI ANCHE: SARA’ FIORENTINA-MACCABI HAIFA AGLI OTTAVI DI CONFERENCE