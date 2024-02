SARÀ FIORENTINA-MACCABI HAIFA. ANDATA IL 7 MARZO IN TRASFERTA, RITORNO A FIRENZE IL 14

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Conference League. Ecco gli accoppiamenti:

Servette – Viktoria Plzen

Ajax – Aston Villa

Molde – Club Brugge

Union Saint-Gilloise – Fenerbahce

Dinamo Zagabria – Paok

Maccabi Haifa – Fiorentina

Sturm Graz – Lille

Olympiacos – Maccabi Tel Aviv

La Fiorentina giocherà l’andata in trasferta a Budapest, in campo neutro, il 7 marzo, con il ritorno che andrà in scena la settimana successiva allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

LE PAROLE DI COMMISSO