SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-LAZIO 1-1

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22.24: finisce qui. Fiorentina-Lazio 1-1. Buonaserata da Gabriele Caldieron.45’: tre di recupero. Ammonito Simeone.38’: ANCORA TERRACCIANO! Flipper impazzito al limite, sbuca Immobile che calcia, il p...
22.24: finisce qui. Fiorentina-Lazio 1-1. Buonaserata da Gabriele Caldieron.
45’: tre di recupero. Ammonito Simeone.
38’: ANCORA TERRACCIANO! Flipper impazzito al limite, sbuca Immobile che calcia, il portiere viola si accovaccia e respinge dì piede.
37’: fuori Radu dentro Bastos.
35’: fuori Ceccherini dentro Hugo.
31’: Sale in cielo Simeone dopo un cross di Veretout. A lato il colpo di testa.
28’: fuori Luis Alberto, dentro Romulo.
25’: BRIVIDO! Conclusione di Gerson deviata, Simeone manca di un soffio la sfera a due passi da Strakhosha.
23’: Terracciano blocca a terra un debole tiro di Marusic.
21’: fuori Lulic dentro Badelj. Applaudito dal Franchi.
18’: OCCASIONE VIOLA! Simeone da sinistra fa una bella incursione e crossa sul secondo palo, Mirallas però in spaccata manda alto.
15’: MUUUUUUURIEEEEELLLL! 1-1!!! Mirallas a destra fa il bello ed il cattivo tempo, cross al centro per il colombiano che sottomisira al volo non perdona Strakosha. 1-1!
13’: MIRALLAS! Buona conclusione del belga, di poco a lato.
7’: ammonito Immobile.
2’: Ci prova Milinkovic dalla distanza, angolo.
21.37: VIA! È iniziato il secondo tempo. Fuori Edimilson dentro Mirallas.
21.19: dopo un minuto di recupero Orsato manda tutti negli spogliatoi: 0-1 per la Lazio d’Inzaghi. A dopo per la ripresa.
45’: ammonito Veretout, il secondo tra le file locali.
44’: TERRACCIANO! Luis Alberto imbecca in maniera illuminante Immobile, primo controllo difettoso e poi grande conclusione; il secondo portiere gigliato sventa in tuffo.
43’: applausi della Curva Fiesole per lo striscione in ricordo del compianto “Maio”
41’: ammonito Ceccherini per aver “aperto l’alettone” su Immobile che si tocca la nuca.
40’: Ceccherini si reinventa esterno e crossa bene al centro. Benassi calcia al volo, altissimo.
38’: CORREA! Terracciano è bravo a negargli il gol. Conclusione da posizione defilata sul primo palo.
36’: tatticamente non cambia niente se non lo spostamento di Muriel da attaccante centrale ad esterno.
35’: cambio, fuori Chiesa dentro Simeone. Speriamo sia niente di grave.
34’: bruttissimo corsa di Chiesa che poi si accascia al suolo. Non nascondiamo la paura per il ragazzo...
30’: OCCASIONE LAZIO! Biraghi è tardivo nell’uscire su Milinkovic che spara sul primo palo. Terracciano è attento e devia in angolo.
27’: VERETOUT SALVA! Contropiede fulmineo della Lazio con Immobile in campo aperto, ai fianchi Savic e Correa. Il solo Veretout da vero guerriero intercetta il passaggio. Sveglia ragazzi!
24’: la Fiorentina pare molto lenta e prevedibile nella manovra. Gerson e Milenkovic al momento da rivedere, in attesa di un lampo di Chiesa...
22’: LAZIO IN VANTAGGIO! Triangolo meraviglioso tra Correa ed Immobile, Pezzella messo nel mezzo nell’occasione sbaglia l’intervento, Immobile piazza sul palo lungo in modo violento. 0-1.
20’: PALO DELLA LAZIO! Immobile imbeccato per vie centrali si avvita e calcia. Il palo interno salva i viola. La posizione dell’attaccante biancoceleste però lascia qualche dubbio...
15’: buona trama gigliata, che si conclude con il tiro di Milenkovic deviato in angolo. Gioca bene la Fiorentinaz
13’: tutto lo stadio canta come di consueto per Davide Astori. Applausi anche dal settore ospite.
12’: ci prova Muriel da 25 metri, mira totalmente da rivedere.
11’: Orsato “promette” il giallo ad un polemico Luis Alberto.
5’: azione prolungata viola: Veretout percuote per vie centrali dopo uno scambio con Gerson, Chiesa paradossalmente infastidisce il francese, il rimpallo favorisce Edimilson che calcia a lato dalla distanza.
2’: schermaglie iniziali, entrambe le squadre vogliono impostare la manovra.
20.33: VIA! È iniziata Fiorentina-Lazio, i viola attaccano verso la Curva Ferrovia.
20.27: scrocio di applausi per Badelj che prende posto in panchina ospite.
20.20: annunciate le formazioni, applausi dal settore biancoceleste al ricordo per Astori.
19.51: Fiorentina in campo per la fase di riscaldamento.
19.40: a voi tutti una buonasera da Gabriele Caldieron, Stadio Franchi di Firenze di scena Fiorentina-Lazio. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre
FIORENTINA: Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Gerson, Muriel. A disp. Lafont, Brancolini, Laurini, Hugo, Hancko, Norgaard, Dabo, Mirallas, Graiciar, Simeone. All. Pioli
LAZIO: Strakosha, Patric, Leiva, Luis Alberto, Correa, Immobile, Lulic, Milinkovic, Radu, Acerbi, Marusic. A disp. Guerrieri, Proto, Luiz Filipe, Durmisi, Quissanga, Parolo, Caicedo, Badelj, Romulo, Lomba, Cataldi, Cavaco. All. Inzaghi S.