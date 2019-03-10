SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-LAZIO 1-1

22.24: finisce qui. Fiorentina-Lazio 1-1. Buonaserata da Gabriele Caldieron.45’: tre di recupero. Ammonito Simeone.38’: ANCORA TERRACCIANO! Flipper impazzito al limite, sbuca Immobile che calcia, il p...

22.24: finisce qui. Fiorentina-Lazio 1-1. Buonaserata da Gabriele Caldieron.

45’: tre di recupero. Ammonito Simeone.

38’: ANCORA TERRACCIANO! Flipper impazzito al limite, sbuca Immobile che calcia, il portiere viola si accovaccia e respinge dì piede.

37’: fuori Radu dentro Bastos.

35’: fuori Ceccherini dentro Hugo.

31’: Sale in cielo Simeone dopo un cross di Veretout. A lato il colpo di testa.

28’: fuori Luis Alberto, dentro Romulo.

25’: BRIVIDO! Conclusione di Gerson deviata, Simeone manca di un soffio la sfera a due passi da Strakhosha.

23’: Terracciano blocca a terra un debole tiro di Marusic.

21’: fuori Lulic dentro Badelj. Applaudito dal Franchi.

18’: OCCASIONE VIOLA! Simeone da sinistra fa una bella incursione e crossa sul secondo palo, Mirallas però in spaccata manda alto.

15’: MUUUUUUURIEEEEELLLL! 1-1!!! Mirallas a destra fa il bello ed il cattivo tempo, cross al centro per il colombiano che sottomisira al volo non perdona Strakosha. 1-1!

13’: MIRALLAS! Buona conclusione del belga, di poco a lato.

7’: ammonito Immobile.

2’: Ci prova Milinkovic dalla distanza, angolo.

21.37: VIA! È iniziato il secondo tempo. Fuori Edimilson dentro Mirallas.

21.19: dopo un minuto di recupero Orsato manda tutti negli spogliatoi: 0-1 per la Lazio d’Inzaghi. A dopo per la ripresa.

45’: ammonito Veretout, il secondo tra le file locali.

44’: TERRACCIANO! Luis Alberto imbecca in maniera illuminante Immobile, primo controllo difettoso e poi grande conclusione; il secondo portiere gigliato sventa in tuffo.

43’: applausi della Curva Fiesole per lo striscione in ricordo del compianto “Maio”

41’: ammonito Ceccherini per aver “aperto l’alettone” su Immobile che si tocca la nuca.

40’: Ceccherini si reinventa esterno e crossa bene al centro. Benassi calcia al volo, altissimo.

38’: CORREA! Terracciano è bravo a negargli il gol. Conclusione da posizione defilata sul primo palo.

36’: tatticamente non cambia niente se non lo spostamento di Muriel da attaccante centrale ad esterno.

35’: cambio, fuori Chiesa dentro Simeone. Speriamo sia niente di grave.

34’: bruttissimo corsa di Chiesa che poi si accascia al suolo. Non nascondiamo la paura per il ragazzo...

30’: OCCASIONE LAZIO! Biraghi è tardivo nell’uscire su Milinkovic che spara sul primo palo. Terracciano è attento e devia in angolo.

27’: VERETOUT SALVA! Contropiede fulmineo della Lazio con Immobile in campo aperto, ai fianchi Savic e Correa. Il solo Veretout da vero guerriero intercetta il passaggio. Sveglia ragazzi!

24’: la Fiorentina pare molto lenta e prevedibile nella manovra. Gerson e Milenkovic al momento da rivedere, in attesa di un lampo di Chiesa...

22’: LAZIO IN VANTAGGIO! Triangolo meraviglioso tra Correa ed Immobile, Pezzella messo nel mezzo nell’occasione sbaglia l’intervento, Immobile piazza sul palo lungo in modo violento. 0-1.

20’: PALO DELLA LAZIO! Immobile imbeccato per vie centrali si avvita e calcia. Il palo interno salva i viola. La posizione dell’attaccante biancoceleste però lascia qualche dubbio...

15’: buona trama gigliata, che si conclude con il tiro di Milenkovic deviato in angolo. Gioca bene la Fiorentinaz

13’: tutto lo stadio canta come di consueto per Davide Astori. Applausi anche dal settore ospite.

12’: ci prova Muriel da 25 metri, mira totalmente da rivedere.

11’: Orsato “promette” il giallo ad un polemico Luis Alberto.

5’: azione prolungata viola: Veretout percuote per vie centrali dopo uno scambio con Gerson, Chiesa paradossalmente infastidisce il francese, il rimpallo favorisce Edimilson che calcia a lato dalla distanza.

2’: schermaglie iniziali, entrambe le squadre vogliono impostare la manovra.

20.33: VIA! È iniziata Fiorentina-Lazio, i viola attaccano verso la Curva Ferrovia.

20.27: scrocio di applausi per Badelj che prende posto in panchina ospite.

20.20: annunciate le formazioni, applausi dal settore biancoceleste al ricordo per Astori.

19.51: Fiorentina in campo per la fase di riscaldamento.

19.40: a voi tutti una buonasera da Gabriele Caldieron, Stadio Franchi di Firenze di scena Fiorentina-Lazio. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre

FIORENTINA: Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Gerson, Muriel. A disp. Lafont, Brancolini, Laurini, Hugo, Hancko, Norgaard, Dabo, Mirallas, Graiciar, Simeone. All. Pioli

LAZIO: Strakosha, Patric, Leiva, Luis Alberto, Correa, Immobile, Lulic, Milinkovic, Radu, Acerbi, Marusic. A disp. Guerrieri, Proto, Luiz Filipe, Durmisi, Quissanga, Parolo, Caicedo, Badelj, Romulo, Lomba, Cataldi, Cavaco. All. Inzaghi S.