Entusiasmo in casa Lazio. Il settore ospiti del Franchi verso il sold out..

Come riportato dai microfoni dall'emittente laziale Radiosei, sono al momento soltanto 343 i biglietti ancora disponibili nel settore ospiti per il match Fiorentina - Lazio. In mattinata (ore 10:00) a...

Come riportato dai microfoni dall'emittente laziale Radiosei, sono al momento soltanto 343 i biglietti ancora disponibili nel settore ospiti per il match Fiorentina - Lazio. In mattinata (ore 10:00) avrà inizio la vendita libera dei tagliandi, aperta a tutti i tifosi che sono sprovvisti di Fidelity Card. La Fiorentina ha reso disponibile l'intera capienza del settore ospiti, ovvero 2314 posti. I biglietti restanti potranno essere acquistati fino alle ore 19 di sabato, quando si chiuderà la seconda ed ultima fase di vendita. Dopo l'abbraccio di giovedì a Formello tra squadra e tifosi è facile immaginare che si possa raggiungere il sold out in poche ore da qui alla partita.

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