Kouamè: abbiamo fatto una grande prova, ma l’Inter ha tanti giocatori forti

Sono contento perché ho fatto goal mentre la settimana scorsa non ci ero riuscito .

Torniamo a casa ma c’è molto rammarico perché questo risultato si poteva portare a casa ,ci dispiace però dobbiamo continuare subito e cercare di pensare alla prossima gara.

Non credo che non ci sia stata motivazione la motivazione ci è stata e si è visto come siamo arrivati qua a Milano. Loro sono stati bravi, quando giochi contro queste squadre qua arrivano negli ultimi minuti che ti mettono sotto e non riesci ad uscire e quindi prendi goal.

Hanno tutti giocatori di qualità e sono stati bravi, non ho visto differenze tra chi è partito dalla inizio della partita e tra chi è subentrato dalla panchina, sono tutti i giocatori forti quelli dell’Inter e noi nonostante questo abbiamo fatto una buona gara e volevamo portare il risultato a casa.

Giocare con Ribery è una cosa fenomenale e non tutti i giocatori riescono a giocare con giocatori del calibro suo. Glie lo dico sempre anche in allenamento che è bellissimo giocare con lui.

La palla che ha messo a Federico è una palla che la vede solo lui e pochissimi al mondo quindi per me è veramente un fenomeno.

Possiamo giocarcela contro tutti ,ci sono delle partite dove giochi con squadre forti come quella di oggi ed alla fine riescono a portare il risultato a casa, noi abbiamo dato un segnale importante vogliamo fare bene e dimostrare che noi in questo campionato ci siamo.

Il mister mi ha chiamato e mi ha sostituito ma è stata una scelta sua non perché ero stanco.

