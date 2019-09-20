Anticipo, Simeone segna e trascina il Cagliari. Vittoria 3-1 sul Genoa. La cronaca

Un primo tempo di parate e qualche sospiro, una ripresa dominata dal Cagliari, un finale pazzesco. E una vittoria meritata da parte della formazione di Maran, che azzecca tutte le scelte. Premiata anc...

Un primo tempo di parate e qualche sospiro, una ripresa dominata dal Cagliari, un finale pazzesco. E una vittoria meritata da parte della formazione di Maran, che azzecca tutte le scelte. Premiata anche l'intuizione Simeone, rinnovato e ritrovato in Sardegna. Finisce 3-1, ad aprire le danze proprio il Cholito, a chiudere la gara invece Joao Pedro all'87'. In mezzo, proprio tra l'83' e la rete del numero 10 dei sardi, anche il pari di Kouamé e l'autorete sfortunata di Zapata.

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