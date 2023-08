Scugnizzo viola:”Ho visto la prima di campionato in un covo di napoletani. Kayode che esordio!”

Gasate di agosto, ma Arthur è Kayode quanto gasano?

Il pensiero post gara dell’irriverente Scugnizzo viola

Ehi stasera dove te la vedi la partita?

Purtroppo sul telefono, non ho DAZN qui al mare.

Perché non vieni da noi? Ovviamente, vieni dopo la partita del Napoli, sennò porti male con quel viola addosso.

Okay, accetto l’invito.

Arrivo verso le 20:15, il clima che pensavo fosse tranquillo-dopo la loro vittoria-per 3-1 sul Frosinone, è tutt’altro che distensivo.

Ci accolgono(a me e mio figlio) con un coro: “i campioni dell’Italia siamo noi” e continuano con un :”Toglietevi queste maglie”.

Noi non battiamo ciglio e ci accomodiamo.

Iniziano a gufare manco fossimo la loro peggiore nemica in campionato. Dopo 4 minuti siamo in vantaggio, dopo mezz’ora ne abbiamo fatti 3.

Iniziano a farfugliare tra di loro. “Speriamo che non fanno un altro gol, va a finire che ci scavalcano! Guardo mio figlio e penso, guarda questi come stanno! Siamo alla prima di campionato e già pensano alla classifica.

Il loro pensiero non si ferma alla nostra partita, sono concentrati sulla partita dell’Inter. Perché? Perché non vogliono che Lautaro superi Oshimen in classifica marcatori.

Continuo a pensare tra me e me, “cioè, questi già dalla prima di campionato pensano a classifica e classifica marcatori? Poracci!”

La partita continua, e la Fiorentina regala calcio champagne sotto i loro occhi attoniti. Dopo il 4-0 iniziano a dire che noi stiamo vincendo contro i morti, e che il Genoa quest’anno è scarso.

Allora io gli ricordo che nel pomeriggio si erano lasciati andare a giudizi affrettati. “Stasera avete una partita ostica, il Genoa quest’anno (gemellato) ha grandi ambizioni dopo il ritorno in serie A. Io li incalzo e gli ricordo che in coppa Italia hanno preso 3 gol dal Modena, ma niente non li convinco.

Il più accanito tra loro, inizia a farfugliare che la Fiorentina quest’anno non ha fatto acquisti e che la squadra è la stessa dell’anno scorso, ed inizia ad offendere sia N’Zola che Kayode.

“Non avete comprato nessuno, al massimo arriverete ottavi!”

Da sempre utilizzo una tecnica, mai cadere nelle provocazioni avversarie, e suggerisco la stessa cosa a mio figlio. Così arriviamo al finale di partita, dove la classifica recita: Fiorentina prima, figli del Vesuvio secondi!

Avete voluto fare gli sboroni, beccatevi questa vittoria.

Il più simpatico tra di loro, risulta essere Antonio, barbiere eccezionale, napoletano. Antonio a Napoli ha tagliato i capelli a parecchi calciatori e vip.

Prima della partita aveva fatto una sorta di scommessa: Se il Napoli vince, ti faccio la barba gratis, se il Napoli vince e la Fiorentina perde ti regalo barba e capelli!

La domanda è lecita… Antonio dove sta la mia barba gratis???

JAMME GUGLIÙ, CHISTE ANNO E L’ANNO NUOSTRE!

Lo scugnizzo viola