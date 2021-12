Da bomba carta a quattro bombe, è un attimo. Quei 10 minuti di blackout però, non devono esserci

salernitana, addios!

Estasiato, questa è la parola che mi viene da pensare oggi. Quella ferita di Salerno non si è mai del tutto cicatrizzata, ma oggi abbiamo vendicato in parte il torto subito in terra campana.

Non voglio ripetervi come ho vissuto quel maledetto Fiorentina-Grassipher ma se proprio volete fare un po’ di Amarcord e rivivere quel maledetto giorno, eccovi un estratto:

“Quel maledetto martedì 3 novembre del 1998 lo ricordo come se fosse oggi. Partii dalla mia Napoli in macchina con altri 4 amici alla volta di Salerno per ipotecare, almeno secondo i miei calcoli da tifoso accanito, il passaggio agli ottavi di coppa UEFA. In Svizzera contro il Grassopher avevamo vinto per 2-0 ed ero quindi convinto che fosse stata una passeggiata, ma cosi non fu. Anzi ci fu il delirio. Per spiegarlo ai più giovani diciamo che furono attimi in stile finale di coppa Italia contro il Napoli del 2014, con la morte di Ciro Esposito. Certo gli avvicendamenti di quel maledetto martedì furono diversi, ma la tensione fu la stessa.Ma adesso vi racconto meglio quali furono gli avvenimenti. Correva l’anno calcistico 1998/99…” per continuare clicca qui.

Ora invece godiamoci quanto fatto oggi, è buttiamoci alle spalle tutti i punti bui della nostra storia recente e passata. A Firenze è tornato il gioco, e fra noi tutti è tornato il divertimento nel vedere questa squadra giocare.

Una Fiorentina killer fra le mura amiche. Una squadra che al Franchi ormai non fa mai meno di tre gol. Roba da fantascienza se pensiamo al difensivismo passato di Iachiniana memoria.

Basta, quello era il passato, oggi la Fiorentina ha gli stessi punti che l’anno scorso aveva ad aprile. Un cambio nettissimo, frutto dell’Italiano job. Un gioco corale, fatto di molti movimenti e pochissimi passaggi, che oggi ci ha permesso di imporci per bene 4-0.

Non è tutto oro però, quello che luccica, ed Italiano è d’accordo con me. Infatti dal 60 minuto più o meno, fino al gol del 3-0 di Vlahovic, la squadra ha rischiato tantissimo, ed Italiano dalla panchina ed io dal divano abbiamo imprecato nello stesso momento.

La squadra si stava rammollendo, stava giocando sul finto velluto, sfottendo quasi i granata, che invece prendevano coraggio e segnavano con Simy, che ringraziando non so a chi, era in fuorigioco. Uno su tutti? Duncan. Sembrava smarrito non indovinava più un passaggio. Fortunatamente Italiano se ne è accorto, ed ha fatto entrare Maleh, che zitto zitto e tomo tomo, ha fatto il suo secondo gol in viola ed in massima serie.

Questi blackout non devono esistere, perché un conto è se ti capitano contro la salernitana un altro e se ti capita contro altri avversari, che potrebbero non perdonarti certe leggerezze. La superficialità di quei 10 minuti deve essere un monito da oggi. I giocatori devono capire che ora la realtà è un altra, ed abbiamo bisogno di punti e continuità, quindi certe leziosità, anche no.

Come detto prima però, adesso godiamoci questo quinto posto, e scacciamo via tutti i ricordi ed i pensieri negativi, facciamo nostra la consapevolezza che ci sta caratterizzando in questi match, e permettiamoci pochi lussi, quest’anno possiamo veramente gettare il cuore oltre l’ostacolo e dare fastidio a qualcuno lassù che per anni ci ha rubato il posto.

P.S.: A me Ribery, garba ancora.

Lo scugnizzo viola

