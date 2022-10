Non è sfiga, amiamo farci male da soli. Non si può prendere un gol così. Inizio di stagione maledetto

Terracciano non può fare quel rinvio, mai…

È un inizio di stagione maledetto. Non riusciamo a venire fuori dal tunnel della sfortuna. Ma non è solo sfortuna, e che a volte ci piace farci male da soli.

Terracciano avrà pensato che fosse già finita, altrimenti non si spiega quel rinvio sbilenco e centrale, e invece mancavano ancora 49 secondi o giù di lì. Un portiere al 95 non può fare un rinvio centrale, mai, deve metterla sulle fasce.

Il resto è venuto da se, o meglio è VENUTI da se. Cosa poteva fare il terzino viola? Tutto. Poteva metterla in calcio d’angolo, poteva spazzarla come se non ci fosse un domani, poteva pure fare autogol, ma non buttarla sui piedi di Mxit’aryan, non può.

Volendo allargare le colpe, Milenkovic si poteva pure far espellere ed atterrare Dzeko, tanto, ormai mancava un minuto, ed avremmo portato a casa almeno un punto, meritatissimo, aggiungerei, e invece no.

Ora sembro un ossesso, ma sto troppo male, e allora cerco di capire il perché di questo sadismo nei nostri confronti. Non possono continuare così a farci soffrire in questo modo. Serve una svolta psicologica.

Questa sera sul 3-3 mio figlio piangeva dalla gioia e dal dolore, perché durante l’esultanza un signore gli è caduto addosso, vedevo le lacrime di mio figlio pensando al dolore per la botta ricevuta, ma lui tranquillizzandomi mi ha detto: “papà sto piangendo anche per il pareggio, non me lo aspettavo”.

Ecco, vorrei che la nostra squadra mettesse il cento per cento in ogni partita, non solo per noi grandi, ma anche per i nostri figli, che saranno i tifosi di domani.

Le uniche cose che salvo della serata, sono gli autori dei tre gol. Il gol serviva proprio a tutti e tre. Dopo questa sera sono convinto che Ikone, Cabral e Jovic, faranno meglio, così come credo che questa partita abbia suggerito ad Italiano, una nuova via.

Il cambio a metà secondo tempo, Duncan per Jovic, è stato azzeccato. Siamo passati ad un 4-2-3-1 ed ha funzionato alla grande. Speriamo che abbia capito anche lui, che questa è una strada che si può percorrere.

Nel calcio serve coraggio, ed oggi il tecnico ne ha avuto parecchio, deve continuare così.

La strada verso la rinascita, dopo stasera dovrebbe essere in discesa, anche se il risultato ci dice altro, ma abbiamo messo (penso) un ottimo tassello nello scacchiere della rivalsa viola.

Poteva andare molto meglio, c’è lo meritavamo, noi tifosi. Oggi dalla curva Fiesole abbiamo offerto uno spettacolo meraviglioso che meritava altra sorte, fa niente, noi ci saremo sempre a sostenerla. Come diceva uno striscione di qualche settimana fa: “Ti amerei anche se vincessi!”.

Vi lascio con in invocazione:

MA PECCHÈ VENITE SEMPRE MENO NELLE CUSUTURE? (Perché veniamo sempre meno nel meglio?)

Lo scugnizzo viola

