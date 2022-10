PAGELLE VIOLA, IKONÈ SEGNA UN GOL DA URLO, JOVIC SEGNA MA DISASTRO VENUTI NEL FINALE

Terracciano 5 Nei due gol non può nulla, incerto nell’uscita su Barella sul primo gol. Bella parata su Lautaro all’inizio del secondo tempo, colpevole sul rigore subito, fa fallo su Lautaro dove esce in netto ritardo

Dodò 5 Perde la palla che porta al vantaggio nerazzurro, non brillante. Anche nel secondo tempo, escluso qualche incursione, sbaglia tante volte tecnicamente

Quarta 5,5 Colpevole sul primo gol, si fa mangiare da Lautaro Martinez in occasione del raddoppio, nell’uno contro uno il connazionale lo devasta. Nel secondo tempo è completamente un altro giocatore, insuperabile. Partita dai due volti

Milenkovic 6 Perde il contrasto con Lautaro che poi porta al gol di Barella, il resto della gara è di buon livello con diversi anticipi. Suo l’assist per Jovic

Biraghi 5 Sbaglia passaggi, non tiene mai Darmian, lento e prevedibile quando ha la palla tra i piedi

Amrabat 5 Troppo lento e poco intraprendente nel primo tempo, nel secondo tempo è più battagliero ma ci ha abituato a partite di altro livello

Duncan 6 Non gioca una partita negativa, è uno di quelli che si salva nel primo tempo sotto il profilo del dinamismo e dell’interdizione. Esce per far posto a Jovic con la squadra in svantaggio

Bonaventura 5,5 Primo tempo sbaglia tanto, nel secondo ci mette più voglia ma resta sempre poco preciso, da un giocatore con il suo tasso tecnico ci si aspetta molto di più

Ikonè 7 Segna un gol pazzesco che porta la gara sul 2-2, speriamo che si sia sbloccato

Cabral 6 Ha la freddezza di battere e segnare il rigore, per il resto gara di lotta ma poca sostanza. Lo salva il gol

Kouamè 6,5 Fa l’assist per Ikonè lanciandolo a rete in una bella ripartenza, gioca una gara vivace

Jovic 5,5 Schierato trequartista alle spalle di Cabral si vede poco, fino al grande gol del pareggio. Una liberazione

Venuti 4 Entra in tempo per far l’assist per il quarto gol dell’Inter. Inadatto

LAUTARO SEGNA E ALCUNI TIFOSI SI GIRANO VERSO COMMISSO