L’Inter segna il secondo gol e i tifosi della Fiorentina si girano a contestare Commisso e Barone

Non è un momento facile per la Fiorentina, subito sotto di due gol contro l’Inter, al momento del gol del raddoppio di Lautaro Martinez molti tifosi viola presenti in tribuna si sono girati verso la tribuna autorità per contestare e applaudire ironicamente Commisso e Joe Barone, presenti in tribuna d’onore. Diverso l’atteggiamento, per il momento, della Curva Fiesole che ha continuato incessantemente a sostenere la squadra. Nel corso del primo tempo, al maxischermo sono anche apparse le facce di Commisso e Barone, inquadrati dalla regia televisiva, in quel momento si sono alzati diversi fischi, questa volta provenienti dalla Curva Fiesole.

LORENZO AMORUSO E L’AMARA COSTATAZIONE