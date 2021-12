Troppe occasioni sprecate. Curva spettacolare, ma troppi casini per entrare

maledette misure coviD

Oggi ho fatto tardi, di norma entro un’ora prima, ma oggi fra treno in ritardo ed altri inconvenienti sono arrivato ai cancelli alle 12. Ho trovato una fila immensa, ma pensavo fosse scorrevole, come sempre. Ed invece no. Una confusione immane. Questo governo ci dovrebbe delle spiegazioni. Ci dicono che non dovremmo assembrarci, ma sono i primi a metterci uno sopra l’altro all’entrata di uno stadio. Non si possono mettere solo due ragazzini a fare da filtro Green Pass, serve più personale. Ma non è solo per gli assembramenti, ma anche per i bambini in fila, schiacciati dalla pressione della coda di gente. Dopo tutto questi dissidi sono riuscito ad entrare alle 12:22, durante le “bombe nell’aria” per intenderci.

La sfiga non era finita, non bastava il fatto che un amico mi aveva da poco detto che al ritorno non poteva portarmi a Roma, e che quindi avrei dovuto fare un biglietto last second. Non bastava il ritardo del treno e la coda immensa ai tornelli, niente dovevamo aggiungere anche due occasioni mancate con Vlahovic in rovesciata e con il destro di poco a lato, e per concludere ci volevano anche due gol del Sassuolo in mezz’ora.

A fine primo tempo volevo morire, ma dentro di me sentivo il fuoco del riscatto. Non so perché ma quest’anno sono meno pessimista degli ultimi due anni, e mi sono detto: “Daje, tanto vinciamo 3-2”. Così non è stato ma ci siamo andati vicini. Sull’1-2 ho rovesciato una birra sul mio vicino di posto, e sul 2-2 ho fracassato i miei occhiali da sole. Poco importa, ne è valsa la pena. È stato una liberazione il 2-2 di Torreira, e sono sicuro che se Biraghi non fosse stato espulso, adesso stavamo parlando di estasi viola.

La reazione da squadra comunque c’è stata, e pian piano sta venendo fuori anche la cattiveria. Quest’anno non mi fa paura nessuno, è un anno particolare e ne dovremmo approfittare. Mi aspetto una grande prestazione ed una vittoria in quel di Verona, hai visto mai.

Un tifoso fa tanto per la Fiorentina, è arrivata l’ora che questa squadra in qualche modo ci ripaghi. Il cocktail Italiano è pronto, aspetta solo di essere servito, e noi non vediamo l’ora di berlo!

Lo scugnizzo viola

