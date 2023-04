Scugnizzo viola:” Questa sera l’abbiamo vinta noi in Fiesole! Sul 0-3 abbiamo spinto fino alla morte! Avanti Firenze!”

Passiamo il turno, ora diamoci una svegliata Onore ai tifosi del Lech. Belli e compatti, ma stasera sul 0-3 abbiamo spinto come non mai!

Doveva essere “na passegiata de salute” come si dice qui a Roma e invece si stava per trasformare in un inferno. Ma stasera in curva, abbiamo deciso di vincerla.

Già di inizio partita eravamo belli carichi, ma sul 0-3 abbiamo rivoltato lo stadio. Abbiamo spinto come non mai e questa vittoria, io la sento nostra più che mai.

Ho litigato quasi con tutti gli “occasionali” presenti per farli cantare, spingere e alla fine ci sono riuscito. Sono riuscito a far cantare anche le americane dell’Università, che bello!

Scherzi a parte. C’è la siamo rischiata! È difficile che critico, però Vincè non ti sembra troppo turnover? Io ti appoggio a prescindere e capisco il fatto di tenere tutta la rosa sul pezzo, però appena hai fatto rientrare la “titolare” l’abbiamo ripresa.

Ti prego, no more experiment.

Al di là di tutto, io sono felice e penso che lo siete anche voi, miei pochissimi lettori. Ma che c’è frega, come dicono qui a Roma, l’importante è essere passati, però che agonia. A noi piace così, se non soffriamo non godiamo, e allora, amiamola così questa nostra, Fiorentina.

Ora riposiamo il cervello e le batterie e concentriamoci su ciò che verrà. Non pensò tanto al campionato, ma alla coppa Italia.

La Cremonese non è il Real, assolutamente però questa sera, passatemi il termine, abbiamo avuto paura. Io questa paura non la voglio rivedere in coppa Italia, li il vantaggio è solo di 2-0!

Vorrei, come tutti voi, vedere una partita più tranquilla senza questi patemi d’animo, e se proprio dovessero esserci, voglio ancora più spinta rispetto a stasera.

Andiamo avanti per la nostra strada senza pensare a nessuno, ed incamminiamoci verso un sogno che sembra essere sempre più nostro, che mai!

JAMME GUAGLIÙ A STORIA, E SOLO A NOSTRA!

P.S.: Fiesole immensa!!!

P.S del P.S. Maremma ritardi. Nonostante i treni avversi, sono riuscito a venire, incitare e tornare a casa, alla faccia di tutti i gufi!

Lo scugnizzo viola

