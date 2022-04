L’europa si avvicina. Un sabato da incorniciare. Una curva bellissima che fa innamorare chiunque

le emozioni di un padre, le gioie di un figlio

Non è stata una partita “normale”, almeno per me. È stata la prima partita di mio figlio in curva, e vederlo in versione mini ultras mi ha reso il cuore pieno di gioia. Vederlo cantare per tutti i 90 minuti a ritmo forsennato e gioire al triplice fischio come il più consumato dei frequentatori della Fiesole, ha reso la giornata di ieri la più bella della mia vita in viola. Era eccitato già la sera prima, e la mattina del viaggio mi ha confessato di aver dormito poco e niente. Mai mi sarei aspettato che uno gnometto di 10 anni nascondeva in se un ultras così sfegatato. Nella giornata di ieri ho visto la gioia negli occhi di un bambino e la gioia dei miei occhi per lui, ma ho soprattutto rivisto la Fiorentina che vorrei sempre vedere e che mi mancava da parecchio.

Il risultato non è stato esaltante, ma queste sono le partite che “devi” vincere. Contro le grandi ci esaltiamo di più, ma è solo perché ci concedono più spazi. Le squadre di bassa classifica invece si chiudono a riccio, e noi facciamo fatica. La verità è che ieri nel primo tempo ne potevamo fare almeno 3. Ikonè sta diventando sempre più determinante, ieri ha fatto grandi cose e Italiano ha fatto bene a risparmiarselo per mercoledì. Ma tutta la squadra ha giocato benissimo, anche perché ieri allo stadio c’era un giocatore che altre squadre si sognano, il tifo.

Ieri la Fiesole ha dato il meglio di se. Ci siamo stretti il più possibile alla squadra accompagnandola ad ogni singola azione, sembrava un muro viola pronto a schierarsi in difesa della propria squadra. Non ha caso le parole di Zanetti hanno confermato quanto di bello visto ieri al Franchi. Sono convinto che con questa spinta, possiamo davvero riprendere il nostro posto tra le prime sei. L’Europa ora va raggiunta, anche Italiano non ne fa più un mistero, e allora spingiamo più che possiamo e stracciamo chiunque si mette sul nostro percorso.

Mercoledì ci aspetta una serata da leoni, e come diciamo sempre in questi casi: “non succede, ma se succede”, e allora siamo pronti a sognare perché quest’anno tutto è lecito. Abbiamo il migliore allenatore del campionato, un gioco meraviglioso ed un tifo smisurato che dopo ieri, ha un tifoso in più, il mio piccino.

Scassamme tutto cose UAGLIÙ

Lo scugnizzo viola

