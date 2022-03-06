Presidente se deve vendere, venda subito. Noi saremo sempre dalla sua parte. Europa più lontana

L’Europa si allontana. Domenica prossima, vietato sbagliare. Il Bologna va battuto senza se e senza ma. Sveglia!

viola e butei per sempre fadei

Dopo le belle giocate viste contro la seconda squadra di Torino fatte da Ikonè, ci aspettavamo un bis, magari condito con il gol. Ahimè questo non è avvenuto, anzi Ikone si è visto poco, e solo in occasione del vantaggio viola. Diciamo che la squadra non è stata la stessa vista in semifinale.

La cosa strana di questa squadra, sono proprio questo alti e bassi continui ed ingiustificati. Si ingiustificati, perché non puoi fare un partitone contro gli strisciati e poi cadere così rovinosamente contro il Verona. C’è da dire che attualmente, anche il Verona gioca meglio degli strisciati. È propositivo, pressa alta e fa quasi lo stesso gioco di Italiano. Ecco se proprio vogliamo trovare un limite al gioco di Italiano, è quello di andare in difficoltà contro squadre che giocano a specchio. Non tanto nel modulo e gli interpreti, ma nell’intensità, nel pressare costantemente e proporre gioco.

Le difficoltà si sono viste, contro Torino, Sassuolo e Lazio, che più o meno esercitano lo stesso gioco di Italiano. Di sicuro il tecnico troverà una soluzione anche a questa falla. Oggi ci ha provato. Con le entrate di Callejon è Sottil, ha cambiato volto alla squadra, sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti, Torreira su tutti. Alla fine ha avuto ragione, nonostante avesse contro tutti i tuttologi fiorentini, che nei social davano sfogo alle proprie frustrazioni. Questo è stato un gran segnale, ci ha fatto capire che se serve, Italiano è disposto a tornare sulle sue scelte anche durante le partite.

Una grande prova di maturità. Peccato però che Torreira si è mangiato almeno due gol. Ma la formula di spostare l’attenzione dalle fasce al centro ha funzionato. Ai furenti allenatori da tastiera, dico solo due cose: la prima, aspettate almeno il novantesimo prima di vomitare il vostro odio inutile. La seconda, il pallone è una cosa, il calcio è solo per intenditori. Quindi depositate il vostro patentino da finti allenatori, e dedicatevi ad altro.

Ora cerchiamo di prendere quel poco di buono visto oggi, e lavoriamo sodo durante la settimana. Domenica prossima c’è il derby dell’Appennino e non possiamo mancare questo appuntamento. Un solo risultato a disposizione: la vittoria ed i tre punti. Vietato sbagliare.

Un plauso a tutti i ragazzi della Fiesole, per aver omaggiato e sostenuto Lollo Venuti. Questo è quello che merita, chi da il cuore per la squadra. Un errore non può pregiudicare un amore per la maglia. Ma soprattutto grazie per aver ricordato come si deve, il nostro grande e compianto capitano Davide Astori.

Concludo con la vicenda vendita. Prende sempre più piede, questa voce insistente della vendita della Fiorentina da parte del presidente Commisso, stanco secondo i media, di tutti i no ricevuti, dalla burocrazia italiana, e da un rapporto mai sbocciato con stampa. Io sono stato sempre dalla sua parte, ma se deve vendere, è meglio che questo avvenga il prima possibile, perché siamo stanchi di iniziare tutto da capo ogni tre anni.

Presidè je stong ccu te!

Lo scugnizzo viola

ITALIANO: “NEL SECONDO TEMPO MERITAVAMO DI SEGNARE E VINCERE, CABRAL NON È AL 100% FISICAMENTE”