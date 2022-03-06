Italiano: "Nel secondo tempo meritavamo di segnare e vincere, Cabral non è al 100% fisicamente"

Vincenzo Italiano ha parlato e commentato il pareggio della Fiorentina contro il Verona a fine partita in sala stampa

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Verona, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina

Nel secondo tempo non abbiamo mai fatto tirare il Verona, nel primo tempo eravamo contratti, non sono contento, ma nel secondo abbiamo reagito bene, abbiamo avuto 4/5 situazioni dove dovevamo essere più svegli. Potevamo portarla a casa nel secondo tempo, veniamo da grandi prestazione ma abbiamo fatto pochi punti, ripartiamo dal secondo tempo.

Il Verona se non l'affronti nel modo giusto vai in difficoltà, abbiamo chiuso in crescendo e mi fa piacere. Nico Gonzalez? Speravo in qualche pallone in verticale, Cabral non è al 100% dal punto di visto fisico, speravo in qualche reazione in velocità e in qualche spizzata di testa con qualche inserimento, l'ho letta cosi onestamente.

Ikonè si deve adattare ad un calcio diverso, al sistema di gioco, pronti via ha sentito un dolore all'adduttore, poi ho preferito mettere gente fresca per sfruttare l'uno contro uno. I cambi hanno dato una svolta alla partita, nel secondo tempo meritavamo di fare gol.

Torreira deve capire che le squadre avversarie preparano le gare e spesso viene marcato a uomo, nel secondo tempo gli abbiamo dato più libertà, con più qualità nell'esecuzione poteva far gol, ci stavamo riuscendo, peccato. Qualche partita in quella zona del campo l'ho fatta, ho visto la marcatura a uomo e gli ho detto di svincolarsi dalla marcatura e di attaccare l'area di rigore."

IL SIPARIETTO TRA MANCINI E BORJA VALERO

https://www.labaroviola.com/il-siparietto-tra-mancini-e-borja-valero-alla-fiorentina-avevi-visto-che-non-sapevo-tirare-di-sinistro/167934/