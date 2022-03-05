Il siparietto tra Mancini e Borja Valero: "Alla Fiorentina avevi visto che non sapevo tirare di sinistro"

Battute tra Borja Valero e Gianluca Mancini in diretta su Dazn, ricordando il periodo insieme alla Fiorentina

Siparietto nel ricordo della Fiorentina quello che c'è stato in diretta a Dazn dopo Roma-Atalanta tra Borja Valero, opinionista dell'emittente e Gianluca Mancini, difensore giallorosso. I due sono stati compagni di squadra alla Fiorentina dove Mancini era uno dei giovani della Primavera viola che si allenavano con la prima squadra, anche nel ritiro estivo di Moena, dove uno dei leader era lo stesso Borja Valero. Appena arrivato in postazione Mancini ha parlato che era da tanto che non finiva una partita senza prendere un giallo e Borja ci ha scherzato su: "Non prendevi un giallo dalla primavera della Fiorentina" con le risate del difensore della Roma che dopo ha spiegato il motivo per cui ha sbagliato un gol facile: "Borja mi ha visto, mi sono allenato con lui, il sinistro è quello che è..." scherza Mancini.

ITALIANO PARLA DI VENUTI

https://www.labaroviola.com/italiano-senza-dubbi-domani-giochera-venuti-piu-altri-dieci-palla-e-uscita-dalle-mani-di-terracciano/167891/